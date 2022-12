Ultime Notizie – Paola Turci | una ‘Caramella’ tra antiproibizionismo e svolta trap

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Una ‘Caramella‘ da scartare per trovarci dentro unainedita, trae ‘. Il nuovo singolo della cantautrice romana, che anticipa il suo nuovo progetto discografico indipendente e segna il suo ritorno sulla scena musicale dopo tre anni dal suo ultimo album ‘Viva da morire’, è stato scritto dalla stessacon Giuseppe Anastasi e Diego Calvetti (che ne ha curato anche la produzione) e segna un capitolo decisamente nuovo nella produzione dell’artista che si racconta senza filtri, con riferimenti che sembrano alludere al clamore suscitato dalla sua unione civile con Francesca Pascale. “Io sono quella che non impone niente a nessuno – recita l’incipit del brano – democratica sempre, se non sei convinto allora stai zitto. Io sono quella a cui ...

Il Sole 24 ORE

Inghilterra - Francia: lesulle formazioni Nell'Inghilterra partirà sicuramente dalla panchina Sterling : l'attaccante del Chelsea aveva lasciato il ritiro per stare accanto ai suoi ...Il flirt tra Attilio Romita e Sarah Altobello fa passi da gigante. Nelleore è scattato il bacio e la reazione della compagna dell'ex mezzo busto del Tg non si è fatta attendere. E' nata una nuova coppia al GF Vip GF Vip: tra Attilio e Romita scatta il bacio ... Ucraina ultime notizie. Usa-Russia: Mosca, incontro fra delegazioni a Istanbul Sono giorni caldi in casa Marina Calcio, molto attiva sul mercato nelle ultime ore. Il team manager Niko Santini ha concluso altre due trattative in entrata, due giocatori che sono fin da subito a dis ...ROMA - Mercedes-Benz Italia orienta il timone verso una nuova era che va a ridefinire posizionamenti, prodotti e modello di distribuzione. Malgrado un contesto geopolitico segnato diversi elementi di ...