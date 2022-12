Ultime Notizie – Mondiali 2022 | Brasile eliminato e ct Tite lascia

(Di venerdì 9 dicembre 2022) “E’ una sconfitta dolorosa, ma sono in pace con me stesso. È finito un ciclo, l’avevo detto più di un anno e mezzo fa”. Con queste parole in conferenza stampa il ct delufficializza il suo addio alla panchina verdeoro dopo la sconfitta ai rigori contro la Croazia nei quarti di finale deidi Qatarsi è seduto sulla panchina della selecao nel 2016. In 81 parha ottenuto 60 vittorie, 15 pareggi e 6 sconfitte. In 2 avventure ainon è mai andato oltre i quarti di finale. L’unico successo è rappresentato dal trionfo nella Coppa America del 2019. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

