Ultime Notizie – Migranti | naufrago Humanity1 | “In Libia un incubo | gente venduta come pane”

(Di venerdì 9 dicembre 2022) “Sono stato detenuto in. Ho visto persone morire davanti ai miei occhi“. Darius (nome di fantasia) è uno dei 261a bordo della, lo scorso 6 dicembre dal ponte della nave umanitaria ha visto la Guardia costiera libica ‘agganciare’ una carretta del mare in difficoltà e prendere ia bordo. “I militari libici hanno fermato con la forza un gommone con a bordo circa 50 persone – denuncia Sos Humanity -. Sei persone sono rimaste in acqua a seguito della rischiosa manovra, mentre le altre sono state portate con la forza a bordo della motovedetta e riportate in”. “Qui stavamo urlando – dice adesso Darius dal ponte della Humanity 1 – ma non potevamo fare niente. In quel momento abbiamo capito che i nostri fratelli avrebbero sofferto di nuovo. Sappiamo cosa succede in ...