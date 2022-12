Ultime Notizie – Meteo | la prossima settimana arriva la ‘sciabolata artica’

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Lasi annuncia pienamente invernale, gelida su tutta l’Italia. Come spiegano gli esperti di www.IL.it, entro la giornata di Santa Lucia una sciabolata artica busserà alle porte dell’Europa e scenderà anche verso il nostro Paese, provocando conseguenze importanti: l’ultimo aggiornamento lo ha appena confermato, saremo di fronte alla prima seria ondata fredda della stagione e attenzione perché ci saranno verosimilmente sorprese di neve fino in pianura. Allargando il nostro sguardo all’intero scacchiere emisferico possiamo notare come una vasta area di bassa pressione, centrata sull’Europa orientale, riuscirà a richiamare una poderosa irruzione di aria gelida di estrazione artica che, a più riprese, punterà il cuore del Vecchio Continente. Anche l’Italia verrà investita dalle correnti gelide nord-orientali con le ...

Il Sole 24 ORE

. Il tentativo di truffa delle ' Multe false ' a Napoli ha fatto molto scalpore: segnalato dal Servizio Gestione Sanzioni Amministrative, alcuni ignoti stanno producendo multe fasulle , ...I familiari del ragazzo, che avevano presentato appello contro la sentenza di morte, hanno saputo che la condanna era stata eseguita mentre attendevano suefuori dal carcere dove era detenuto. Ucraina, ultime notizie. Più di mille missili contro i tralicci. Kiev, russi piazzano lanciarazzi in ... ho ballato con Richarlison per connettermi alla nuova generazione, i giocatori potrebbero essere per l'anagrafe miei nipoti. Se riperterò la danza della tortora L'ultima volta è arrivato il ...La bionda Reese Witherspoon torna nei panni di uno dei ruoli più importanti della sua carriera: arriva il sequel di Election, intitolato Tracy Can’t Win. I fan del film non vedono l’ora di vedere ...