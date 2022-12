Ultime Notizie – Ischia | Protezione civile Campania | “Possibili nuove frane”

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Le abbondanti piogge potrebbero provocarenella zona di Casamicciola a. Lo ha detto Italo Giulivo, capo delladella, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta per illustrare i provvedimenti presi alla luce della nuova allerta meteo da mezzanotte di stasera. “Piogge come quelle previste, se si verificheranno in modo concentrato, potrebbero provocare nuovi effetti al suolo”, ha spiegato, e dunque “innescare ulteriorideterminando una situazione di pericolosità“. Per questo “l’invito dellaregionale è quello di allontanarsi dalle abitazioni che dalle analisi sono state classificate come rosse e andare negli alberghi“, ha concluso Giulivo. Un nuovo ...

Il Sole 24 ORE

