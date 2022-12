Ultime Notizie – Guerra Ucraina-Russia | Putin | “Servirà accordo”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 9 dicembre 2022)unper porre fine allatra. E’ lo scenario che delinea il presidente russo Vladimirsecondo quanto riporta la Tass. Il processo per porre fine al conflitto in“nel suo insieme non sarà facile e richiederà del tempo” e “saranno necessari negoziati”. I soggetti coinvolti “dovranno anche fare i conti con la realtà che sta prendendo forma sul terreno”, ha dettoin una conferenza stampa a Bishek, precisando che “l’operazione militare speciale procede, non ci sono problemi” e che non è in programma una nuova fase della mobilitazione per integrare le forze armate impiegate.non ha negato difficoltà logistiche. “I problemi non sono stati ancora del tutto risolti, ma è una ...