Ultime Notizie – ‘Favole per credere alle favole’ | il piacere del fantasticare nel libro della poetessa Sonia Gentili

(Di venerdì 9 dicembre 2022) “Le cose immaginate non hanno nessun’altra ragione se non il nostro desiderio di vedere”. Questa frase, apparentemente semplice, dà il senso del nuovodi“Favole perfavole” (Ali Ribelli edizioni), che sarà presentato a “Più Libri più Liberi”, fierapiccola e media editoria. Ilracconta un viaggio fantastico dei due piccoli protagonisti: un bambino sdraiato sotto un albero che non vuolealla forza dell’immaginazione e una bambina che lo convince del contrario raccontandogli nove favole. Insieme esplorano il poterecreatività e dell’immaginazione. Un potere salvifico e fondamentale nel percorso di crescita di ogni bambino. Nove operette morali sul bisogno di capire e sul ...