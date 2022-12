Ultime Notizie – Covid oggi Toscana | 484 contagi e zero morti | bollettino 9 dicembre

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Sono 484 i nuovidainsecondo ildi, 9. Non si registrano invece nuovi decessi. 142 i casi confermati con tampone molecolare e gli altri 342 con test rapido. Il numero deiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.542.264. I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,05% (705 persone) e raggiungono quota 1.459.384 (94,6% dei casi totali). I dati, relativi all’andamento della pandemia, sono quelli accertatisulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento inrisultano pertanto 71.645 positivi, -0,3% rispetto a ieri. Di questi 550 (1 in meno rispetto a ieri) ...

Il Sole 24 ORE

