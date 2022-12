Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia | 35 239 contagi e 222 morti | bollettino ultima settimana

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Sono stati 35.239 i nuovida Coronavirus nell’, dal 2 all’8 dicembre 2022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Negli ultimi 7 giorni le vittime sono state 222. In unasono stati processati 215.008 tamponi, tra molecolari e antigenici, per un tasso di positività del 16,4% in calo rispetto al 17,6% delprecedente. Negli ospedali ci sono 33 ricoverati in terapia intensiva, 7 in più dalprecedente, e 1.458 in area medica, sempre 7 in più. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione