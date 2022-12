Ultime Notizie – Covid Italia | ricoveri sopra il 15% in 9 regioni

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Cresce la pressione di-19 sulle aree mediche, con l’occupazione dei letti che questa settimana supera la soglia del 15% in 9rispetto alle 7 della settimana scorsa. E’ quanto emerge da una delle tabelle del monitoraggio settimanale di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute, visionata dall’Adnkronos Salute.la soglia del 15% di occupazione delle aree mediche ci sono Abruzzo (18,5%), Calabria (15,6%), Emilia Romagna (19,4%), Marche (18,6%) e Veneto (16,5%), alle quali si aggiungono Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aostail 20% (22,9% e 28,4%), e Liguria e Umbriaal 30% (31,6% e 33,2%). Per quanto riguarda le terapie intensive, nessuna regione supera la soglia di allerta del 10% di occupazione. Il dato più alto si registra in Liguria (7,1%), seguita da ...