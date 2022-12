Ultime Notizie – Benzina e diesel | oggi nuovi tagli sui prezzi

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ancora ribassi,, suidi. Con le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi che proseguono la discesa, si registranosuiraccomandati sulla rete nazionale. A muoversi l’8 dicembre susono state Eni con -3 cent, IP con -1,5 cent e Q8 con -2 cent. Anche a valle dei precedenti interventi, le medie deipraticati alla pompa risultano di conseguenza in calo. Nel deto, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservadel Mimit aggiornati alle 8 di ieri 8 dicembre, il prezzo medio nazionale praticato dellain modalità self è 1,722 ...

Il Sole 24 ORE

