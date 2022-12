Ultime mercato Napoli | azzurri su Baldanzi | le condizioni dell’Empoli

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ilsta lavorando senza sosta ad Antalya per preparare al meglio la ripresa del campionato quando gliaffronteranno l’Inter subito dopo la sosta per i Mondiali. Dopo una prima parte di stagione strabiliante, i ragazzi di Spalletti vogliono tenere alta la concentrazione e riprendere la loro cavalcata trionfale. Gli, infatti, sono primi in Serie A e sono arrivati primi nel girone di Champions League davanti al Liverpool. Oltre alla squadra, c’è chi dietro le quinte ha lavorato senza sosta nel corso di questa sosta. Si tratta di Cristiano Giuntoli, sempre alla ricerca dei migliori talenti del panorama calcistico per consegnare a Spalletti una rosa sempre più competitiva. Tommaso(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)su: ...

La Gazzetta dello Sport

... in calo l'energetico; il dollaro si rafforza, non cede ildel lavoro in crescita la ... a discapito degli outlook sul 2023 circolate nellesettimane lo spread con il bund continua a ...La conferma del ministero arriva 'in merito allenotizie di stampa' e si riferisce dunque ...ondata di sanzioni aveva infatti precluso alla raffineria la possibilità di acquistare sul... Mercato scudetto: ecco i rinforzi per la grande corsa CALCIO - Tutte le sfide del sabato La quattordicesima giornata del girone A di Promozione si apre sabato (ore 14.30) con cinque gare ricche di contenuti per l’alta quota, in attesa della domenica scin ...19 anni appena compiuti e già gli occhi dell'Europa su di lui. Antonio Silva è la nuova perla del calcio portoghese, un difensore roccioso e sgraziato che piace già alle ...