Ultima amichevole al Maradona prima di Natale | oggi potrebbe arrivare la disponibilità dagli avversari

(Di venerdì 9 dicembre 2022)di dicembre disputata e vinta dal Napoli: gli azzurri si sono imposti per 3-2 sull’Antalyaspor grazie alla doppietta di Raspadori e alla rete di Politano. Spalletti ha utilizzato tutti i giocatori disponibili (ad esclusione del terzo portiere Idasiak) tra primo e secondo tempo e così vorrà fare anche nella secondadel ritiro turco. Infatti, domenica il Napoli scenderà di nuovo in campo contro gli inglesi del Crystal Palace. Questa volta si giocherà stesso al Regnum Carya con calcio d’inizio fissato alle ore 16 italiane (18 locali). Ma questa non sarà l’di dicembre: il 17 arriverà il Villarreal al. Ma non sarà quella la gara con cui il Napoli saluterà i propri tifosidi ...

"Jun è sempre stataverso gli animali", spiega Harada. "L'hanno avvicinata in vari film ... serve la potenza delle nuove console e e un motore digenerazione come l'UE5" , dice Harada.... l'Atalanta torna in campo ventisei giorni l'volta contro l'Inter e c'è attesa per vedere le ... Certo, alla primadopo un periodo di fermo e con ancora più di tre settimane prima della ...Anche in amichevole ha esibito il suo bagaglio tecnico. Piange il cuore vederlo tra le riserve ma Spalletti non ha scelta. È il Montella del Napoli A prescindere dal valore modesto degli avversari tur ...Non solo Crystal Palace e Villarreal. Potrebbe esserci un'ultima amichevole prima di Natale. Il Napoli dovrebbe sfidare il 21 dicembre il Lille dove giocava Osimhen, gara che sempre in programma al ...