Ue | via libera a vaccino anti-Dengue Takeda

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 9 dicembre 2022) (Adnkronos) – ViaUe alQdenga* diper la prevenzione della malattia dia partire dai 4 anni di età. La Commissione europea ha concesso l’autorizzazione all’immissione in commercio per il prodotto, dopo il parere positivo espresso in ottobre dal Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea del farmaco Ema. Qdenga – sottolinea l’azienda farmaceutica giapponese – diventa così l’unicocontro laapprovato nell’Unione europea per l’uso nella profilassi dell’infezione indipendentemente dalla precedente esposizione alla. L’incidenza mondiale della, infezione veicolata dalle zanzare del genere Aedes, è aumentata di 8 volte negli ultimi 20 anni e continua a crescere, alimentata ...