(Di venerdì 9 dicembre 2022)colonia dell’Occidente ma. E la Russia minaccia di tagliare la produzione di petrolio in caso di imposizione del price cap e di non venderlo a quei Paesi che lo adotteranno. In corso a Istanbul l’incontro tra delegazioni di Russia e Stati Uniti per discutere degli «elementi irritanti» nelle relazioni tra i due Paesi. Secondo il Wall Street Journal gli Stati Uniti dovrebberore oggi un nuovo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia e della Cina, mentre secondo fonti Ue lunedì 12 novembre è attesa l'approvazione di nuovi pacchetti di sanzioni a Russia e Iran

Il Sole 24 ORE

Le cause della guerra in: il riassunto . Gli eserciti e le forze in campo di Russia,e dei rispettivi alleati . Quali Paesi fanno parte della Nato . Dove si trova il Donbass e perché ...... si farà il quadro delle prospettive per un cessate il fuoco tra Russia e. Cremlino e Casa ... da sempre naturalmente molto attivo alla ricerca di una soluzione di pace, nellesettimane ... Ucraina ultime notizie. Ucraina, Casa Bianca annuncia aiuti militari per altri 275 mln di dollari. ... La guerra in Ucraina è arrivata al 290esimo giorno. Il presidente russo Vladimir Putin, nelle scorse ore, ha riferito che è “inevitabile un accordo”. Lo ‘Zar’ è anche tornato ad accusare l’Occidente.Il Gruppo Wagner guida le operazioni: la scommessa risponde ai giochi di potere di Mosca, ma sta diventando un bagno di sangue ...