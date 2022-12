Ucraina | Putin | “Occidente usa ucraini come carne da macello | Kiev verso suicidio”

(Di venerdì 9 dicembre 2022) (Adnkronos) – ”L’sta usando glida” ed è ”da tempo che sta sfruttando le risorse dell’”. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimirin un discorso ai membri della Sco, l’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. “Vediamo le gravi conseguenze di tali azioni oggi in. Per un certo numero di anni, l’ha spudoratamente sottratto e sfruttato le sue risorse, ha incoraggiato il genocidio e il terrore nel Donbass, ha trasformato questo Paese in una sua colonia e ora usa cinicamente il popolo ucrainodaariete contro la Russia, continuando a fornire all’...

...sua opinione in merito "Il burattino di, Vucic, non può e non vuole imporre sanzioni giustificate alla Russia, anche se le merita assolutamente a causa della sua aggressione contro l'. ...Alcuni giorni dopo lo stessopremierà con scintillanti medaglie i boia di Bucha, colpevoli di ... ha detto Matilda Bogner, capo della Missione di monitoraggio Onu in. Il rapporto esamina ...Nessuna pieta'. Vladimir Putin non cede di un millimetro e procede con la sua vendetta: gli attacchi alle infrastrutture energetiche ...Su Twitter circola un video molto condiviso che mostra Putin che si muove goffamente da una parte all'altra, con un'aria «instabile» ...