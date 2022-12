Ucraina | la diretta – Mosca | “Scambio di detenuti non migliora rapporti con Usa” Erdogan | “No a politiche irrazionali contro Mosca”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Il Cremlino fa sapere che loGriner-Bout non non è un “passo verso il superamento della crisi” tra i due Paesi. Il presidente turco domenica parlerà con Putin e Zelensky per risolvere la crisi delle esportazioni di grano attraverso il mar Nero L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.