Ucraina | Isw | ' Russia non rinuncia a propri obiettivi nonostante parole Peskov'

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Washington, 9 dic. (Adnkronos) - "Dmitryha riconosciuto per la prima volta che l'attuale obiettivo di Mosca è quello di impadronirsi completamente di quattro regioni ucraine parzialmente occupate". Lo premette l'Istituto americano per lo studio della guerra (Isw), sottolineando tuttavia che il portavoce del Cremlino ha ribadito che Mosca sta ancora perseguendo i suoidi "smilitarizzazione" e "denazificazione" in, "il che conferma che laintende arrivare a un cambio di leadership e all'eliminazione della capacità di resistere a futuri attacchi o pressioni russe".

