Ucraina | Energoaton | ' Russia ha installato lanciarazzi in centrale Zaporizhzhia'

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Kiev, 9 dic. (Adnkronos) - Le forze russe hannonellanuclearedi. Lo ha reso noto la compagnia nucleareEnergoatom, sollevando timori che la più grandeatomica d'Europa possa essere utilizzata come base per sparare sul territorio ucraino e aumentare il pericolo di radiazioni. Secondo Energoatom - scrive il Guardian - le forze russe che occupano l'impianto hanno posizionato diversimultipli Grad vicino a uno dei suoi sei reattori nucleari. I sistemi offensivi si troverebbero in nuove "strutture protettive" costruite segretamente dai russi, "violando tutte le condizioni per la sicurezza nucleare e per le radiazioni".