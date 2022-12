Uccise il padre a martellate nel Reggiano | Marco Eletti confessa in aula Ecco cos' ha detto

Agenzia ANSA

Marco Eletti, il 33enne cheila coltellate, ha confessato in aula dicendo di dover ammettere le sue responsabilità. Questa mattina, in tribunale a Reggio Emilia, l'uomo che risulta essere l'unico imputato nel ... Uccise il padre a martellate nel Reggiano, confessa in aula Ha di fatto confessato così, con dichiarazioni spontanee rese stamattina in tribunale a Reggio Emilia, Marco Eletti, 33 anni, unico imputato nel processo per l'omicidio del padre Paolo Eletti, 58 anni ...REGGIO EMILIA - "Devo ammettere sia a voi sia a me stesso le responsabilità che ho sull'accaduto". Ha di fatto confessato così, con dichiarazioni spontanee rese stamattina in tribunale a Reggio Emilia ...