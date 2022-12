Triangolare Fiorentina-Rapid Bucarest-Borussia Dortmund | canale | orario | tv e streaming

in partenza verso Bucarest . La squadra di Vicnenzo Italiano partirà domani alla volta della Romania per disputare l' Inernational Cup , che vedrà i viola sfidare in uncon gare ...ACF15:00: ACFvs. Rapid Bucarest L'interoverrà trasmesso in esclusiva su DAZN per l'Italia e in diretta TV da Prima Sport, Orange Sport e Digisport all'estero. ...Giornata di lavoro e di viaggio oggi per la Fiorentina: i viola torneranno in campo stamani alle 11 per l'allenamento odierno. Dopo la seduta al Centro Sportivo ed il pranzo, Italiano ed i ..."L’International Cup è un modo piuttosto concreto per alzare il livello". La Nazione presenta il triangolare di domani tra Fiorentina, Dinamo Bucarest e Borussia Dortmund ...