Tragedia a Bolzano | morto un senzatetto di 20 anni per il freddo

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Trovato il corpo senza vita di un giovanenei pressi della stazione ferroviaria della Fiera a. Dai primi accertamenti della polizia locale il 20enne di origini egiziane sarebbednel suo riparo di fortuna nei pressi della zona industriale della città. L'allarme era stato lanciato questa mattina venerdì 9 dicembre da alcuni suoi compagni. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza con il medico d'urgenza e la polizia, ma per il ragazzo – che aveva trascorso tutta la notte al gelo – non c'è stato nulla da fare.