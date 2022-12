Traffico Roma del 09-12-2022 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 dicembre 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazionerallentato sul Raccordo Anulare carreggiata esterna tra l’uscita di via Laurentina & via Tuscolana sul tratto Urbano della A24 a causa di un incidente Siete in coda tra la tangenziale Tor Cervara in direzione del raccordo anulareincolonnato in via Appia Nuova per una riduzione della carreggiata tra via Appia Pignatelli via di Casal Rotondo Verso il raccordo chiusa la carreggiata in entrata versoe ilviene deviato in via delle Capannelle e per ottimizzare la circolazione dei veicoli in città l’amministrazione Capitolina ha predisposto fino al 8 gennaio 2023 il mobilità per le feste natalizie con l’estensione degli orari della ZTL e dei mezzi pubblici e per poter entrare in centro sono istituite due nuovi libri circolari ...