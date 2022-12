Totti | «Italia fuori dai Mondiali? Ormai ci siamo abituati…»

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Francesco, ex capitano e bandiera della Roma, ha parlato dell’esclusione dell’daiin Qatar Francesco, ex capitano e bandiera della Roma, ha parlato ai microfoni di goal.com. PAROLE – «? Purtroppo, non ciqualificati. Non solo, nonriusciti a qualificarci nemmeno per quelli precedenti.ciabituati. Ho ricordi indelebili con la Nazionale. Assieme ai miei compagni, in azzurro abbiamo vinto tanto. Non posso dimenticare il momento in cui abbiamo vinto la Coppa del Mondo. Tuttavia, è passato tanto tempo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

'I Mondiali senzaPurtroppo, non ci siamo qualificati. Non solo, non siamo riusciti a qualificarci nemmeno per ... ai microfoni di goal.com, con un po' di ironia e di rammarico, FrancescoFrancescoè stato intervistato ai microfoni di Goal.com, e ha posto il focus sul Mondiale mancato dall'. 'Purtroppo, non ci siamo qualificati. Non solo, non siamo riusciti a qualificarci nemmeno ...La relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi non è forse come molti se l'aspettavano. La prima sfuriata ha spiazzato i fan della coppia ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...