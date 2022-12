Tina Turner | nuova tragedia per la cantante | trovato morto il figlio

Leggi su open.online

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ronnie, ildi, è statonella sua casa di Los Angeles. L’uomo aveva 62 anni e aveva avuto un cancro. Non sono ancora chiare le cause del decesso. A darne notizia è Tmz, che riferisce di alcune chiamate arrivate ieri, 8 dicembre, alle forze dell’ordine da parte di una persona che ha detto che Ronnie era fuori casa e aveva difficoltà a respirare. Oggi, 9 dicembre, i medici si sono precipitati nella sua abitazione, ma non c’è stato niente da fare. La morte di Ronnie arriva 4 anni dopo che ilmaggiore della notastatunitense, Craig, si è suicidato sparandosi nel luglio 2018. su Open Leggi anche: Celine Dion: «Ho una rara malattia neurologica», laannulla il tour in Europa – Il video È morta ...