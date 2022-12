“Ti mando a fare in cu*o!” | Daniele Dal Moro su tutte le furie | scontro feroce prima della diretta VIDEO

(Di venerdì 9 dicembre 2022) L’ex tronistaDalperde completamente le staffe con il suo compagno di avventura: èaperto per Antonella. Il rampante veroneseDalha compiuto il suo ingresso nel format di Canale 5 in punta di piedi.Dal(fonte youtube)Dopo una chiacchierata complicità con Elenoire Ferruzzi, poi eliminata dal gioco, l’ex tronista ha stretto una solida complicità con la cantante Wilma Goich, rapporto ultimamente naufragato. La performer di “Le colline sono in fiore”, infatti, ha indebitamente attaccato la giovane Micol Incorvaia, con sommo sdegno del compagno di avventura. I rapporti tra i due si sono notevolmente raffreddati, e ultimamenteDalsta emergendo grazie ad un’inaspettata ...

Romita non se ne è stato zitto e ha replicato a tono: 'Antonè ti devo mandare ain c..o subito o aspetto domani mattina Perché io ti ci. Mi dispiacerebbe solo per Edoardo a sto punto' . E ...Cultura L'intervista a Cristina D'Avena che dopo 40 anni non si ferma: "Ma io volevoil medico" Annalia Venezia ©