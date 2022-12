Terremoto oggi Sicilia | scossa in provincia di Siracusa

Tanta paura e gente in strada per la forte scossa diregistrata giovedì 8 dicembre alle 21:26, a dieci chilometri di profondità con epicentro a 4 chilometri a sud est da Mazzarrone, ultimo paese della provincia di Catania, vicino a quella di ......I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania fanno sapere che 'al momento' non sono pervenute 'richieste d'intervento' e non si segnalano danni in merito alla scossa didi ...ROMA PESARO. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 6.30 dagli strumenti dell'Istituto Nazionale di Fisica e Vulcanologia sulla costa in provincia di Pesaro-Urbino. Si è veri ...La scossa di terremoto di magnitudo 2.9 nella notte a Siracusa . A Catania invece in molti hanno trascorso la notte in strada dopo la scossa di ieri sera di magnitudo 4.1 ...