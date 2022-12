Terremoto nella Lega in Lombardia | tre consiglieri lasciano Salvini

Il nuovo gruppo in Consiglio regionale della Lombardia sarà dunque costituito dai tre ex consiglieri regionali. Il presidente sarà Mura , uno dei 'bossiani' che ha partecipato la scorsa settimana al '...E proprio tra queste ultime, una in particolare è rimastamemoria di Natalia , quella di un bambino di Amatrice che, pochi mesi dopo il devastante, chiese a Babbo Natale di poter ...Terremoto nella Lega lombarda. Tre consiglieri regionali lombardi hanno lasciato il gruppo della Lega Salvini Premier al Pirellone: sono Roberto Mura, ...Terremoto vero e proprio per l'ex calciatore del Milan, che oggi milita in una formazione rivale dopo aver lasciato i rossoneri.