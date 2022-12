Terremoto | lieve scossa nel foggiano all’ora di pranzo | stessa zona e stessa magnitudo della notte Sisma 2 | 4 con epicentro al confine tra Puglia e Campania

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Alle 13,04 ila quattro chilometri da Monteleone di, in provincia di Foggia, e cinque da Zungoli, in provincia di Avellino.2,4. Alle 3,26 undi2,4 si era verificato cona due chilometri da Monteleone die quattro da Zungoli. (immagine: tratta da ingv.it) L'articoloneldi

Ilvicino Roma Un boato e untremore. Questo quanto avvertito nei giorni scorsi in un raggio di 10 chilometri tra Lariano e Carchitti dove è stata avvertita una scossa di. L'......scossa didi magnitudo 4.1 della scala Richter è stata avvertita in tutta la Sicilia sud orientale tra le province di Catania, Siracusa e Ragusa. Il sisma è stato avvertito in maniera...Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata nelle ultime ora all'Ingv a 4 chilometri a sud-est di Mazzarrone, nel Catanese.Il lieve sisma è stato registrato alle 3,06. Magnitudo 2,4 con epicentro a due chilometri da Monteleone di Puglia, provincia di Foggia, e quattro da Zungoli, provincia di Avellino. Do il mio consenso ...