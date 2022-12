(Di venerdì 9 dicembre 2022) Il 29 dicembre inizierà laCup, la nuova competizionetica internazionale per Nazionali. Ogni Paese sarà rappresentato da uomini e donne, ogni confronto prevede due singolari per sesso e un doppio misto. L’punterà in particolar modo su Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti per cercare di avere la meglio nel girone E che comprende anche Brasile e Norvegia. Gli azzurri giocheranno a Brisbane (Australia), punteranno a vincere il girone per meritarsi la sfida contro la vincente del gruppo B (Polonia, Svizzera, Kazakhstan) e accedere alle semifinali di questa kermesse che funge da preparazione agli Australian Open. Sono stati comunicati idelle varie Nazionali. L’sarà guidata da, il coach di Matteo ...

OA Sport

Non parteciperà allaCup - alla quale saranno presenti invece gli azzurri Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Lucia Bronzetti e Martina Trevisan - ma volerà direttamente a Melbourne, ...Lorenzo Musetti ha stupito tutti gli appassionati die tifosi azzurri con il suo rendimento ... Il toscano sarà al via dellaCup anche in compagnia di Matteo Berrettini per cercare di ... Tennis, United Cup 2023: tutti i capitani non giocatori. Italia con Vincenzo Santopadre, parata di vecchie glorie Camila Giorgi, da oggi si cambia registro: la foto testimonia la svolta inaspettata della sexy tennista di Macerata, ...Matteo ha perso nel match di esibizione contro lo svizzero, prima partita in singolare dopo l’infortunio al piede. La United Cup, a fine dicembre, sarà un bel banco di prova prima del gennaio australi ...