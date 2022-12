Tennis | la stagione di Alcaraz | un 2022 da numero uno

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ilè stato un anno che ha segnato per diversi motivi il mondo del. Innanzitutto, è stato l’anno in cui Roger Federer, uno tra iti più forti e vincenti della storia – nonché probabilmente il più iconico – ha deciso di dire basta e appendere la racchetta al chiodo dopo oltre un ventennio di gloriosa e sfavillante carriera. È stato anche l’anno dove i suoi due più grandi rivali, pur tra tanti acciacchi, lo hanno superato nel conto degli Slam: 22 per Rafa Nadal e 21 per Novak Djokovic. Ilè stato, però, soprattutto l’anno che ha visto irrompere di prepotenza ai vertici del circuito una nuova giovane stella: Carlos. Lo spagnolo classe 2003 ha vissuto un’annata stratosferica, nella quale ha collezionato una lunga serie di vittorie, battendo nel corso della ...

Footballnews24.it

AtpDue tennisti che si sono abbastanza contraddistinti nella2022, riuscendo a togliersi delle soddisfazioni importanti. Si tratta di Stefanos Tsitsipas, che ha mantenuto la top 5 nel ...... un altro caso doping colpisce il panorama delmondiale, questa volta per quanto riguarda il ... Il polacco in questaha ottenuto il suo miglior ranking in carriera al numero 75 lo scorso ... Tennis, le 3 partite migliori sul cemento outdoor della stagione: Nadal e Alcaraz protagonisti Non è stata sicuramente una stagione facile per Matteo Berrettini, spesso costretto a saltare i grandi eventi per i numerosi infortuni subiti. L'azzurro ha parlato della sua stagione in un'intervista ...Due tennisti che si sono abbastanza contraddistinti nella stagione 2022, riuscendo a togliersi delle soddisfazioni importanti. Si tratta di Stefanos Tsitsipas, che ha mantenuto la top 5 nel ranking mo ...