Tennis | Jannik Sinner si allena ad Alicante | l’azzurro lavora sul gioco e sul fisico

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Sie duramente.lo aveva detto in conferenza a stampa a Torino nell’ultima occasione nella quale aveva parlato ai microfoni: “Lavorerò assiduamente su aspetti tecnici e fisici per essere pronto alla nuova stagione“. Dalle parole ai fatti perché l’altoatesino è impegnato già da alcuni giorni inmenti molto intensi ad, in Spagna, scambiando sul campo daanche con Nicola Kuhn. POST SU INSTAGRAM DI NICOLA KUHN Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicola Kuhn (@nicolakuhnofficial) Preparazione chesta portando avanti con dedizione, consapevole che il 2023 sarà un anno molto importante per lui. La stagione andata in archivio è stata letteralmente flagellata dagli ...

L'azzurro intensifica gli allenamenti sul campo per prepararsi in vista degli Australian ...Lei è la stella dell'atletica leggera, mentre lui è il tennista che, insieme aSinner , ha riacceso l'interesse dei tifosi azzurri nei confronti del. Ma come mai, vi starete ...Jannik Sinner è approdato in Spagna per intensificare gli allenamenti sul campo da tennis, sempre sul cemento. L'altoatesino si è concentrato sul dritto e sui colpi da fondo campo, monitorato naturalm ...Jannik Sinner è uno dei talenti più cristallini del tennis. L'altoatesino si è messo subito in mostra in diversi tornei ed incontri.