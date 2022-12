Tenebre e ossa | la seconda stagione arriva il 16 marzo

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Con un post sui propri canali social, Netflix ha annunciato l’uscita delladi, prevista per il 162023 Abbiamo finalmente una data per ladi. La serie tv tratta dalla saga fantasy di Leigh Bardugo torna su Netflix il 16e, a corredo dell’annuncio, la piattaforma streaming ha anche pubblicato diversi scatti che ci permettono di dare un primo sguardo alla, dove ritroveremo Alina e il Generale Kirigan. Tante novità per la, perché al fianco dei protagonisti della prima troviamo nuovi volti, da Jack Wolfe, che abbiamo visto in The Witcher, nei ...