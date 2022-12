Tempesta d' amore | puntate italiane | Selina ama ancora Cornelius?

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Tempo di ritorni di fiamma ad'. A breve, infatti, le tanto attese nozze di Maja e Florian rappresenteranno un'occasione preziosa perdi rivedersi e capire che il loro sentimento non si è mai definitivamente spento. I due si sono ritrovati dopo molti anni in quanto l'uomo ha dovuto fingere di essere morto per non finire in carcere a causa di una truffa finanziaria di cui era stato ingiustamente accusato., nonostante il tempo trascorso e la distanza, ha però ribadito alla sua ex moglie di amarlae di voler ricominciare la loro relazione. La donna, tuttavia, all'epoca impegnata con Christoph Saalfeld, ha frenato ogni tentativo didi riconquistarla finché lui non ha deciso di lasciare il Fürstenhof e ...