Tempest | accordo tra Italia | Regno Unito e Giappone per il caccia di ultima generazione Sostituirà l' Eurofighter

(Di venerdì 9 dicembre 2022), in arrivo idel futuro. Con una tre 'senza precedenti' tra, ha preso vita l'aereo che dovrà mandare in pensione gliTyphoon. Si ...

, in arrivo i caccia del futuro. Con una tre 'senza precedenti' tra Italia , Giappone e Regno Unito , ha preso vita l'aereo che dovrà mandare in pensione gli Eurofighter Typhoon. Si ...Il nuovo caccia si chiameràe sarà operativo nel 2035. A dare la notizia ufficiale dell', di cui si parlava da tempo, è stato il premier britannico Rishi Sunak. 'La sicurezza del Regno ...ROMA L'Italia, il Regno Unito e il Giappone hanno stretto un'alleanza "senza precedenti" nel settore della difesa per lo sviluppo e la costruzione del caccia del futuro, un… Leggi ...Condividiamo l’ambizione di rendere questo velivolo il fulcro di un più ampio sistema di combattimento aereo che opererà in molteplici ambiti Roma, Tokyo e Londra hanno siglato l'accordo… Leggi ...