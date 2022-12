SWAT 5 verso il finale di stagione su Rai2 con gli episodi del 9 e 16 dicembre | anticipazioni

(Di venerdì 9 dicembre 2022)5 torna in onda sucon i nuovidella quintail 9. Di seguito le. Glidi5 che vedremo saranno il 5×18 e il 5×20 (ha alternato gli, non seguendo la programmazione americana). Nel primo, intitolato Tutto in famiglia, durante una sparatoria viene ucciso un giudice, vecchio amico di Hicks. A breve distanza, avviene un’altra sparatoria. Lacomincia a indagare, potrebbe trattarsi di una vendetta con delle radici molto lontane nel tempo. Intanto Terry, il fratello di Luca, viene arrestato per furto con scasso. Furto che gli era stato commissionato dalla sua nuova ragazza April. Luca è costretto a intervenire e le cose non ...

