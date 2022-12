Superbonus 110 | verso proroga al 15 gennaio della Cilas Per i condomini pronte regole più severe

... per poter utilizzare il% anche nel 2023. Tuttavia le assemblee condominiali dovevano aver deliberato il via libera ai lavori entro la scadenza fissata dal decreto Aiuti quater, cioè ...... come peraltro hanno sempre desiderato gli evasori, ed eliminando il reddito di cittadinanza e ilal%. Altrettanto ha fatto per le autonomie differenziate affermando la necessità di ...Un cantiere ancora aperto: è quello delle agevolazioni con il superbonus al 110%. All’interno della maggioranza di governo, infatti, non si attenua il pressing soprattutto di ...Un cantiere ancora aperto: è quello delle agevolazioni con il superbonus al 110%. All’interno della maggioranza di governo, infatti, non si attenua il pressing soprattutto di ...