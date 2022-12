Sundance Film Festival 2023 | anche l' Italia in concorso con Le otto montagne e L' Immensità

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Nella vasta line-up deltroviamodueni, Lee L'. Dopo tre lunghi anni iltorna ad essere un evento dal vivo. Le sue ultime edizioni, causa pandemia da Covid-19, sono state virtuali, quindi l'attesa per questo nuovo appuntamento è ancora più grande, specialmente per l'che si presenta con due: Lee L'. Ilsi svolgerà a Park City dal 19 al 29 ...

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo AlFestival, Brandon Cronenberg presenterà il suo ultimo, Infinity Pool , un horror di nuova generazione del quale è stato da poco diffuso il trailer . Il pubblico ha altissime ...... Open Hearts , ilche per primo ha segnalato il talento dell'autrice al pubblico internazionale, Non desiderare la donna d'altri , che con il premio alrivelò Bier anche negli Stati ...Infinity Pool, scritto dallo stesso Brandon Cronenberg, sarà presentato al Sundance Film Festival prima della sua uscita. Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere Scopri il nuovo abbonamento a ...Sangue, violenze e abusi nella nuova pellicola del figlio di David Cronenberg Al Sundance Film Festival, Brandon Cronenberg presenterà il suo ultimo film, Infinity Pool, un horror di nuova generazione ...