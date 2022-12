Sul suicidio nel reparto psichiatrico | il gip di Palermo non chiude il caso

(Di venerdì 9 dicembre 2022) AGI - Il tragicodi Francesco Biagiotti non va archiviato. Accogliendo l'opposizione presentata dai congiunti della vittima contro la richiesta di archiviazione del procedimento penale formulata dalla procura di, il gip Marco Gaeta ha ordinato di proseguire le indagini sulla morte, avvenuta il 12 settembre 2020, del cinquantaquattrenne di Borghetto (), che si è sì tolto la vita all'interno di una struttura, ildi Psichiatria dell'ospedale civico di Partinico, dove avrebbero dovuto sorvegliarlo a vista, e per di più utilizzando le stringhe delle scarpe per impiccarsi. Biagiotti, che lavorava come guardia forestale e che soffriva di depressione anche per una serie di gravi problematiche familiari, il 10 settembre aveva già tentato il(e non era la prima volta), ma i ...

"Sono possibili altre ipotesidecesso di Marco Pantani ". La relazione della Commissione parlamentare antimafia squarcia un ... La famiglia non ha mai creduto all' ipotesi delo della morte ...... che ha tenuto ieri una conferenza al Teatro Comunaletema dei rifiuti solidi urbani, per ... Qualcuno, purtroppo, non regge, arrivando persino al. E poi è bene che si sappia che in quei ...Biagiotti, che lavorava come guardia forestale e che soffriva di depressione anche per una serie di gravi problematiche familiari, il 10 settembre aveva già tentato il suicidio (e non era la prima ...Dal momento che non era «tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale», il 44enne non rientrava nei casi previsti per l’accesso al suicidio assistito nel nostro Paese ...