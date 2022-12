Suicidio assistito | Massimiliano | affetto da sclerosi multipla e morto in Svizzera | «Avrei voluto farlo in Italia»

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Dal momento che non era «tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale», il 44enne non rientrava nei casi previsti per l’accesso alnel nostro Paese

Quotidiano Sanità

Massimiliano aveva 44 anni ed era malato di sclerosi multipla . È morto ieri in Svizzera , dove ha potuto accedere al, dopo non essere riuscito a ottenerlo in Italia. 'Perché non posso farlo qui in Italia A casa mia, anche in un ospedale, con i parenti, gli amici' vicino. 'No, devo andarmene in ...... quindi, non rientra nei casi previsti dalla sentenza 242/2019 della Consulta sul caso Cappato\Dj Fabo per l'accesso alin Italia. 'Nel nostro Paese, proprio grazie alla ... Suicidio medicalmente assistito. Il PD deposita un ddl al Senato. E il M5S presenta ddl alla Camera che apre anche all'eutanasia Tre giorni fa aveva lanciato un appello chiedendo di essere aiutato a morire. Oggi Massimiliano, detto "Mib", il 44enne… Leggi ...La maggioranza dovrebbe votare sì al progetto di legge che consentirà il suicidio assistito. Sarà possibile soltanto per i maggiorenni, ...