Suicidio assistito | Marco Cappato si autodenuncia per la morte di Massimiliano

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Dopo aver accompagnato in Svizzera, il 44enne affetto da sclerosi multipla che ieri è ricorso alin una clinica privata, l’attivista di Eutanasia legale Felicetta Maltese e la giornalista Chiara Lalli si sono presentate alla caserma dei carabinieri di piazza della Stazione a Firenze perrsi per il reato di aiuto al. Insieme a loro, anche, il tesoriere dell’associazione Luca Coscioni – a cui si era rivolto l’uomo che da 6 anni conviveva con la sclerosi multipla e che in un messaggio aveva chiesto di «essere aiutato a morire a casa mia» – e l’avvocata e segretaria dell’associazione Filomena Gallo.da un paio di anni soffriva terribilmente a causa della sua malattia. «Ho ...

- Aveva chiesto di morire in Italia. Tre persone, tra cui Marco Cappato dell'Ass. Luca Coscioni e due attiviste, si sono autodenunciate per aver supportato il fine vita dell'uomo, affetto da una forma ...... mentre trovo che l'ipotesi di unsia assolutamente da escludere". Sono le parole dell'avvocato modenese Luca Lugari, questa mattina all'uscita dalla procura di Modena dove il suo, ...Cappato si autodenuncia dopo aver accompagnano Massimiliano per mettere fine alla sua vita tramite suicidio assistito."Ha risposto a tutte le domande, resta a disposizione qualora fosse necessario sentirlo nuovamente. Credo che non ci siano ombre sulla sua posizione, mentre trovo che l'ipotesi di un suicidio sia asso ...