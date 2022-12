Stasera a Striscia la Notizia il grande ritorno del ”Paninaro” del Drive In

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Arichiesta,la(Canale 5, ore 20.35)riporta in televisione ildelIn, interpretato da Enzo Braschi.laildeldelIn Photo Credits – Ufficio StampalaIn seguito all’annuncio della chiusura (dopo 41 anni) del fast food di piazza San Babila a Milano, storico punto d’incontro della tribù dei Paninari, sono settimane che su giornali e siti si cita ilpersonaggio-parodia interpretato da Enzo Braschi, reso celebre daIn, lo show satirico di Antonio Ricci in onda su Italia 1 dal 1983 al 1988. Anche se, in realtà, il ...

Striscia la notizia

In fascia Access Prime Time su Canale 5la Notizia 4.265.000 (21.2%). Su Rai1 Soliti ... Su Rete 4Italia 842.000 (4.3%) e 954.000 (4.7%). Su Rai 2 Tg2 Post 692.000 (3.4%). Su Tv8 Ante ......30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share: Canale 5,la ... Rete 4,Italia seconda parte : 954.000 spettatori (4,7%);. Rete 4,Italia prima parte : ... Questa sera a Striscia, Davide Rampello e la tuma delle Langhe - Striscia la Notizia A grande richiesta, Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) stasera riporta in televisione il “Paninaro” del Drive In, interpretato da Enzo Braschi. In ...Striscia la notizia, questa sera riporta in televisione il Paninaro del Drive In, interpretato da Enzo Braschi.