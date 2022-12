(Di venerdì 9 dicembre 2022), l’perde ilper ladel Mondiale in Qatar: era diffidato L’perde ilMarcosper ladel Mondiale in Qatar. Il giocatore, diffidato dopo il giallo rimediato nello scorso turno, è stato infatti ammonito nel finale di primo tempo per un’accesa discussione avuta con Timber, che ha reagito ad una spinta dell’avversario. Scatta così la. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

I diffidati di Argentina - Australia, ecco gli argentini a rischioin vista degli eventuali quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Le ammonizioni ...e si tratta di Montiel e...E il quarto cileno nella storia a raggiungere i quarti a Wimbledon dopo Ayala,e Gonzalez. ... una giornata da Kyrgios! IERI A 10:33 Wimbledon Perché Kyrgios ha chiesto ladi Tsitsipas... Squalifica Acuna, Argentina senza il difensore per la possibile semifinale La partita Argentina-Australia, valida per gli ottavi di finale dei Mondiali, si gioca all'Ahmad bin All Stadium di Al Rayyan alle 20. Il match sarà trasmesso in tv da Rai Uno e in streaming su ...L'Argentina, dopo il clamoroso ko all'esordio contro l'Arabia Saudita si è rimessa in pista e ora punta alla terza Coppa del Mondo. L'appuntamento è questa sera alle 20 contro l'Australia.