La Prealpina

A ottobre l'indice di disagio sociale calcolato da Confcommercio sale a 17,6 (+0,3 su settembre). In linea con quanto registrato nell'ultimo anno - si legge in una nota - l'incremento è attribuibile ......avanti dell'Europa nella transizione ecologica ed energetica Non è forse l'Europa che ha... Da qui, anche, i problemi dell'. Putin vuole le materie prime dell'Ucraina, da una parte per ... Spinto da inflazione, sale a ottobre indice disagio sociale (ANSA) - ROMA, 09 DIC - A ottobre l'indice di disagio sociale calcolato da Confcommercio sale a 17,6 (+0,3 su settembre). In linea con quanto registrato nell'ultimo anno - si legge in una nota- ...Finirà la guerra in Ucraina Per ora sembra proprio di no. A livello militare è rallentato lo scontro sul fronte, ma solo perché l’inverno lo rende più difficile. In ...