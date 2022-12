LA NAZIONE

A Città della Pieve scoperto giro di spaccio milionario. Sequestrati dalla Polizia 300 grammi di cocaina e un chilo e mezzo di hascisc per clienti delle province di Perugia, Siena e ......dovuto inviare truppe dell'IRGC per contenere la situazione e rafforzare la sicurezza del. ... Nel nord della Siria, si tratta per lo più di bande armate che siper "curdi". È quindi ... Spacciano al confine tra Umbria e Toscana per ostacolare le indagini: fratelli in manette A Città della Pieve scoperto giro di spaccio milionario. Sequestrati dalla Polizia 300 grammi di cocaina e un chilo e mezzo di hascisc per clienti delle province di Perugia, Siena e Terni ...(ANSA) - CITTA' DELLA PIEVE (PERUGIA), 09 DIC - Approfittando della posizione geografica di Città della Pieve, in provincia di Perugia ma vicina al confine con quelle di Siena e Terni, nascondevano co ...