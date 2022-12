Sono malata | mi devo operare…” | Samantha De Grenet parla del brutto male entrato nella sua vita

Persona inutile, debole,. Ucciderla per il suo bene è un cambiamento di paradigma, non un ... di transito, non una figura stabile - questii temi che affascinano la nuova sinistra. Le ...E quindicostretto ad andarmene via, per andarmene via". Massimiliano in un video appello nei ... il suicidio assistito è possibile e legale quando la personache ne fa richiesta è affetta ..."Dobbiamo necessariamente cambiare le norme Covid, perchè in caso contrario gli ospedali rischiano il collasso da qui a Natale e questo ...Celine Dion in un commovente video su Instagram rivela di avere una malattia rara, la Sindrome dell'uomo rigido, e di dover annullare il tour ...