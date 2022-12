Sollevamento pesi | Yenny Alvarez regala alla Colombia il primo oro nei 59 kg Fuori gara Lucrezia Magistris

Sergio Massidda protagonista nella seconda giornata di gare ai Mondiali 2022 di, in corso a Bogotà. Il 20enne di Oristano realizza una grande prova nella categoria - 61 kg, chiudendo con un totale di 293 kg , che gli valgono il nuovo record italiano. Gara ...Da segnalare infine quanto fatto dalla peruviana Shoely Mego che, a seguito di un primo segmento falloso (83 kg), ha trovato il terzo piazzamento di slancio alzando 109 kg per il totale di 192 kg.Sollevamento pesi, Mondiali Bogotà 2022: exploit di Sergio Massidda,che firma nuovo record italiano e quarto posto nel -61 kg ...Nel primo evento di qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi 2024, il pesista di Ghilarza Sergio Massidda non ha tradito le attese. L’azzurro, tra i più tra i più giovani in pedana ai mondiali d ...