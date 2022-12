Soccorso finanziario Gli Usa congelano il debito ucraino

Leggi su formiche

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Più che una ciambella di salvataggio è una vera e propria zattera, magari dotata di razzi di segnalazione. Gli Stati Uniti hanno deciso di aiutare l’Ucraina, fornendo aiuto e sostegno su uno dei terreni più strettamente connessi alla guerra: le finanze. Che l’Ucraina sia in una situazione contabile decisamente precaria è cosa nota, dal momento che tra infrastrutture inservibili e costi bellici enormi, i soldi a disposizione di Kiev stanno finendo. Adesso però arriva la sponda americana. Poche ore fa, infatti, il Congresso degli Stati uniti ha approvato il National Defense Authorization Act valevole per l’anno fiscale 2023 e che prevede la possibilità di ritardare i pagamenti legati ai bond sovrani da parte del governo. Una boccata di ossigeno non da poco se si considera che il prossimo anno andranno a scadenza diverse obbligazioni emesse negli anni da Kiev per ...