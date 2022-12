Simeone è l'uomo dei record da part-time | il suo futuro nelle mani di De Laurentiis

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Sembrava un mercato per il, che non potesse dare delle risposte immediate. Invece quello del Napoli si è rivelato tutt'altro,...

Politica Sette

Questa bellissima Preghiera, chiamata 'Teàndrica', da 'Theòs' - Dio, e 'Àntropos' -, sta ad ... il Gloria degli Angeli; la gioia dei Pastori; la luce dei Magi; la consolazione die Anna; ...... il consigliere regionale di lungo corso Pinodi Formia sarà il presidente in provincia di ... Èdi questa terra, conosce la materia, saprà fare il meglio per l'ambito territoriale ". È un ... Egato Latina, Simeone verso la presidenza. Lega e FdI in fermento, FI potrebbe accordarsi con il Pd. Enrico Forte nel Consiglio Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Napoli avrebbe già preso una scelta sull’eventuale diritto di riscatto di uno dei giocatori presenti in rosa.Giovanni Simeone sarà riscattato dal Verona, Aurelio De Laurentiis vuole tenere l'attaccante argentino al Napoli anche in futuro.