Simbolotto oggi 9 dicembre 2022 | i simboli vincenti dell’estrazione di stasera

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 9 dicembre 2022)venerdì 9. Quali saranno le vincite deldi? Sembrerà strano, non siamo certo abituati a un’estrazione delil venerdì. Masuccederà proprio questo perché i concorsi di ieri, quelli del Lotto e del, per via della Festa dell’Immacolata, sono slittati a. E, quindi, ci sarà l’imperdibile estrazione settimanale del concorso del. Non ci resta, quindi, che scoprire le combinazionidi questa giornata, di questo freddo venerdì di. Questa sera, venerdì 6, il classico appuntamento settimanale con il concorso gratuito abbinato al Gioco del ...